В администрации США прокомментировали обвинительный вердикт Трампу
31 мая 202403:32
В Белом доме «уважают верховенство закона», сообщил представитель американской администрации Иан Сэмс.
Так он прокомментировал вердикт присяжных экс-президенту США Дональду Трампу по делу о фальсификации деловой документации.
От дальнейших комментариев он воздержался.
30 мая жюри присяжных в суде признало Трампа виновным по первому уголовному делу о фальсификации деловой документации в связи с выплатой порноактрисе Сторми Дэниэлс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru