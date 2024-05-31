В администрации США прокомментировали обвинительный вердикт Трампу

В Белом доме «уважают верховенство закона», сообщил представитель американской администрации Иан Сэмс.

Трамп: Судебный процесс по обвинению в выплате порноактрисе сфальсифицирован

Так он прокомментировал вердикт присяжных экс-президенту США Дональду Трампу по делу о фальсификации деловой документации.

От дальнейших комментариев он воздержался.

30 мая жюри присяжных в суде признало Трампа виновным по первому уголовному делу о фальсификации деловой документации в связи с выплатой порноактрисе Сторми Дэниэлс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАДональд Трамп

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