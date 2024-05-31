Трамп провозгласил себя политзаключенным
Бывший американский лидер Дональд Трамп после обвинительного вердикта присяжных провозгласил себя политзаключенным.
На главной странице сайта предвыборной кампании политика говорится, что он признан виновным «в рамках сфальсифицированного процесса».
«Я политический заключенный», — следует из заявления.
Трамп указал, что «никогда не сдастся». Штаб экс-президента предлагает американцам помочь ему победить на выборах, пожертвовав какую-либо сумму денег. По данным американских СМИ, периодически сайт не открывается, возможно, из-за наплыва доноров.
30 мая жюри присяжных в суде признало Трампа виновным по первому уголовному делу о фальсификации деловой документации в связи с выплатой порноактрисе Сторми Дэниэлс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru