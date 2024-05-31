Трамп провозгласил себя политзаключенным

На главной странице сайта предвыборной кампании политика говорится, что он признан виновным «в рамках сфальсифицированного процесса».

«Я политический заключенный», — следует из заявления.

Трамп указал, что «никогда не сдастся». Штаб экс-президента предлагает американцам помочь ему победить на выборах, пожертвовав какую-либо сумму денег. По данным американских СМИ, периодически сайт не открывается, возможно, из-за наплыва доноров.

30 мая жюри присяжных в суде признало Трампа виновным по первому уголовному делу о фальсификации деловой документации в связи с выплатой порноактрисе Сторми Дэниэлс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

