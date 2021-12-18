Вице-канцлер ФРГ: «Северный поток-2» был «геополитической ошибкой»

«Геополитически «Северный поток-2» был ошибкой. Все европейские страны, кроме Германии и Австрии, всегда были против. Теперь трубопровод построен. Вопрос о том, может ли он быть запущен, открыт. Этот вопрос должен быть решен на основании европейского и национального права», — пояснил немецкий политик.

Хабек высказал сомнения в будущем проекта, если Россия «вновь нарушит территориальную целостность Украины и произойдёт эскалация», пишет Газета.ru.

Ранее постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов назвал задержку с сертификацией «Северного потока - 2» политическим решением. Об этом сообщает РИА Новости.

