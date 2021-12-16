Чижов: Задержка с сертификацией «Северного потока - 2» является политическим решением

Ранее стало известно, что федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) не сможет сертифицировать газопровод «Северный поток-2» в первой половине 2022 года, завершение процесса откладывается как минимум на полгода. Глава BNetzA Йохен Хоманн указал, что агентство спустя месяц так и не получило документы, необходимые для рассмотрения запроса.

По мнению постпреда, в этом подходе смешивается внутринемецкая и общезападная политики. В частности, Чихов связывает задержку со сменой правительства в Германии.