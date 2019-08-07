Виноват Асад. Востоковед объяснил усиление террористов в Сирии
Руководитель Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров рассказал в эфире НСН, почему население Ирака и Сирии симпатизирует радикалам.
Террористы из «Исламского государства» (организация запрещена в РФ) начали укреплять свои позиции в Ираке и Сирии. Об этом говорится в докладе генерального инспектора Пентагона Гленна Файна. Речь идет о подпольных ячейках террористов, численность которых может достигать 18 тысяч боевиков. В Вашингтоне считают, что к усилению экстремистов, в том числе, привело снижение присутствия американских войск в регионе.
Руководитель Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров в интервью НСН подтвердил данные Пентагона и заявил, что в случае Сирии в обострении виноват официальный Дамаск.
«Окончательно не уничтожены ячейки, сторонники среди местного населения имеются. В том числе в Сирии, где, к сожалению, политической реформы никакой нет. Население симпатизирует радикалам. И, к сожалению, ситуация усугубляется. Все это может иметь достаточно тяжелые последствия в виде особого вида партизанской войны мелкими группами, с которой справиться будет очень тяжело. В Ираке произойдет то же самое: там много разных группировок, засилье шиитов, часть суннитского населения симпатизирует ИГИЛ (Исламское государство – организация запрещена в РФ)», - сказал он.
Эксперт добавил, что многочисленные переговоры не приносят успеха, в том числе и потому, что стороны имеют разные цели в регионе.
«В Сирии у нас и у Ирана разные интересы. Переговоры ведутся часто, но толку никакого. Асад (Башар Асад, президент Сирии) должен пойти на политические реформы в Сирии. Это лекцию надо читать, что он должен сделать: распределение власти, разных религиозных и этнических групп, автономизация некоторых районов. Но смысла нет говорить, потому что они на это не пойдут. Он (Асад) давно себя изжил, его давно пора менять. В России люди в погонах это понимают, а люди без погонов, которые должны отвечать за политическую реформу, такое ощущение, что они и понимать не хотят», - заключил Багдасаров.
Ранее президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в эфире НСН заявил, что заявления США о победе над террористами в Ираке и Сирии оказались блефом.
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