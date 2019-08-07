Виноват Асад. Востоковед объяснил усиление террористов в Сирии

Террористы из «Исламского государства» (организация запрещена в РФ) начали укреплять свои позиции в Ираке и Сирии. Об этом говорится в докладе генерального инспектора Пентагона Гленна Файна. Речь идет о подпольных ячейках террористов, численность которых может достигать 18 тысяч боевиков. В Вашингтоне считают, что к усилению экстремистов, в том числе, привело снижение присутствия американских войск в регионе.

Руководитель Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров в интервью НСН подтвердил данные Пентагона и заявил, что в случае Сирии в обострении виноват официальный Дамаск.

«Окончательно не уничтожены ячейки, сторонники среди местного населения имеются. В том числе в Сирии, где, к сожалению, политической реформы никакой нет. Население симпатизирует радикалам. И, к сожалению, ситуация усугубляется. Все это может иметь достаточно тяжелые последствия в виде особого вида партизанской войны мелкими группами, с которой справиться будет очень тяжело. В Ираке произойдет то же самое: там много разных группировок, засилье шиитов, часть суннитского населения симпатизирует ИГИЛ (Исламское государство – организация запрещена в РФ)», - сказал он.