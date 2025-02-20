«Видим через спутники»: Трамп заявил, что Украина потеряла 700 тысяч солдат

Президент США Дональд Трамп озвучил потери армии Украины в ходе конфликта на территории страны. Об этом он рассказал на брифинге в Майами.

«Я думаю, что Украина потеряла 700 тысяч человек... Мы видим тела и части тел на поле боя через спутники», — отметил американский президент.

Трамп выразил надежду, что вскоре будет объявлено о прекращении боевых действий.

Ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Сергей Рудской заявил, что число убитых и раненых в рядах ВСУ с начала специальной военной операции превысило 1 млн.

