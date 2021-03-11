Прачечная? Нет,.. министерство культуры Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил провести служебное расследование в отношении министра культуры Арины Новосельской за нецензурную реплику во время совещания по видеосвязи. В тот самый момент, когда глава республики высказывал свои соображения о реализации инфраструктурных проектов, его речь неожиданно прервалась включением министра культуры. Обращаясь, по всей вероятности, к подчиненным, г-жа Новосельская вспомнила чью-то маму и добавила: «поставили, как обезьяне!» Пикантности ситуации придает то обстоятельство, что совещание транслировалось в прямом эфире крымского телевидения, так что ролик тут же стал вирусным в соцсетях.

Услышав неудобосказуемое, Сергей Аксенов и глазом не моргнул, а даже призвал Арину Вадимовну успокоиться. Правда, следующей его фразой было обращение к вице-премьеру Михаилу Назарову, который курирует в том числе Минкультуры, с требованием провести служебное расследование. Сразу после этого последовали бурные продолжительные извинения министра культуры, которая сообщила, что у нее «машина отключилась», и она не слышала, что происходит на совещании.

Арина Новосельская руководит министерством культуры Крыма с февраля 2014 года. На полуострове она живет с трех лет, хотя родилась в Свердловске. Она окончила Симферопольское музыкальное училище, Донецкую консерваторию, является кандидатом педагогических наук, защитив диссертацию «Эстетическое воспитание». На госслужбу она пришла в 2009 году и с тех пор по июнь 2013 года работала замминистра культуры Крыма. Теперь вот ждет результатов служебной проверки.

А ведь, если вдуматься, что проверять-то? Ну, грянула в сердцах, с кем не бывает. Бывает, что и целый федеральный министр в двух словах правду скажет… Или инициаторы проверок сами безгрешны в этом вопросе, что кисейные барышни? Так ведь нет, не безгрешны. К примеру, в январе 2016 года, распекая работников штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации с отключением электроэнергии, глава Крыма свои поручения подкреплял известными идиоматическими выражениями. Да и сам Сергей Аксенов в конце минувшего года признался журналистам, что иногда вынужден прибегать к использованию ненормативной лексики: «бывает, что не знаешь, как добиться результата. Случается, коллеги, тут ничего не сделаешь», - сказал Сергей Аксенов на пресс-конференции по итогам года.

С другой стороны, в нынешнем случае кандидатская по теме «Эстетическое воспитание» - фактор, скорее, отягчающий. Да и сама должность обязывает: шутка ли, возглавлять министерство культуры! Это ж вам не прачечная…

