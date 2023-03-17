Въезд в Латвию запретили ещё 35 россиянам

В сообщении говорится, что это певцы, актёры, политологи и журналисты, которые поддержали специальную военную операцию на Украине.

Уточняется, что в список попали Ярослав Дронов (Shaman), Надежда Бабкина, Александр Маршал, Лера Кудрявцева, Руслан Осташко, Полина Агуреева, Кирилл Кузнецов, Евгений Сатановский, Геворг Мирзаян, Михаил Шахназаров, Юлия Витязева и другие.

В МИД Латвии добавили, что указанным лицам въезд в страну запрещен на «неопределённый период времени».

Ранее российские власти ввели санкции против представителей Латвии, Литвы и Эстонии, запретив въезд на территорию РФ для 144 человек, в том числе министрам и депутатам, сообщает RT.

