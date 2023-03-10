Песков: в Кремле негативно восприняли запрет на въезд в Армению Симонян и Габрелянова
В России негативно относятся к запрету на въезд в Армению для Арама Габрелянова и Маргариты Симоньян. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает радио «Маяк».
По его словам, в Москве и Ереване должны оберегать двусторонние отношения от подобных вещей, так как две страны – стратегические партнеры и союзники.
Песков также выразил надежду, что впредь таких инцидентов не произойдет.
Ранее, как сообщала НСН, российского журналиста Габрелянова не пустили в Армению.
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