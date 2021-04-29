«Ветряные мельницы Госдумы». Экс-солистке группы «Тату» дали совет перед праймериз
Экс-депутат Госдумы, актриса Мария Кожевникова в эфире НСН предупредила певицу Юлию Волкову о сложностях работы в парламенте.
Бывшая солистка российской группы «Тату» Юлия Волкова пошла в политику — она примет участие в праймериз «Единой России» по отбору кандидатов партии на выборы в Госдуму. В пресс-службе регионального отделения партии в Ивановской области рассказали, что певица уже подала соответствующие документы, лично придя в оргкомитет.
Экс-депутат Госдумы, актриса Мария Кожевникова рассказала "Радиоточке НСН", что работа в Госдуме отнимает все свободное время, и перестроиться порой бывает очень сложно.
«Я с Юлей не знакома, не могу знать ее мыслей. Но у нас все люди, достигшие определенного возраста, имеют право баллотироваться в Госдуму. А там уже как люди – поддержат, не поддержат. Я не знаю ее программы, чего она хочет. Безусловно, перестроиться от творчества к законотворчеству сложно. Это занимает всю твою жизнь, это сложно сочетается с семьей. Сложно выделить в графике время. Если у тебя регион, еще заседание, круглые столы. В этом во всем надо разобраться. Я не знаю, в каком комитете Юля хочет работать», - объяснила она.
Собеседница НСН отметила, что ей лично было сложно столкнуться с «бесчувственностью» политической системы.
«В каждой профессии есть свои сложности. Мне как человеку очень эмоциональному и воспринимающему все очень близко к сердцу, было сложно сталкиваться с той действительностью, когда человеческая жизнь или детская жизнь мало что значит. Ты пытаешься доказать какие-то прописные истины, а на это мало кто реагирует. Мои проекты законов о вреде пальмового масла – уже доказанный научный факт о том, что это приводит к раку у младенцев и стерилизации у мужчин – так и не были приняты. На это как бы говорят: «Ну и что, что дети болеют?» Когда сталкиваешься с этими ветряными мельницами, это очень неприятно», - поделилась она.
Кожевникова добавила, что в Госдуме должны быть представлены все профессии, а окончательное решение о том, кто должен представлять их интересы, предстоит решить избирателям.
Праймериз пройдут по всей России с 24 по 30 мая. Выборы в Госдуму состоятся в сентябре этого года.
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