«Ветряные мельницы Госдумы». Экс-солистке группы «Тату» дали совет перед праймериз

Бывшая солистка российской группы «Тату» Юлия Волкова пошла в политику — она примет участие в праймериз «Единой России» по отбору кандидатов партии на выборы в Госдуму. В пресс-службе регионального отделения партии в Ивановской области рассказали, что певица уже подала соответствующие документы, лично придя в оргкомитет.

Экс-депутат Госдумы, актриса Мария Кожевникова рассказала "Радиоточке НСН", что работа в Госдуме отнимает все свободное время, и перестроиться порой бывает очень сложно.

«Я с Юлей не знакома, не могу знать ее мыслей. Но у нас все люди, достигшие определенного возраста, имеют право баллотироваться в Госдуму. А там уже как люди – поддержат, не поддержат. Я не знаю ее программы, чего она хочет. Безусловно, перестроиться от творчества к законотворчеству сложно. Это занимает всю твою жизнь, это сложно сочетается с семьей. Сложно выделить в графике время. Если у тебя регион, еще заседание, круглые столы. В этом во всем надо разобраться. Я не знаю, в каком комитете Юля хочет работать», - объяснила она.

Собеседница НСН отметила, что ей лично было сложно столкнуться с «бесчувственностью» политической системы.