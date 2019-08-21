Валуев признался, что для него главное в день рождения
Депутат Госдумы РФ и бывший чемпион мирa по боксу Николай Валуев в эфире НСН рассказал, чем займется сегодня вечером.
Депутат Госудaрственной думы РФ и бывший чемпион мирa по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев 21 августа празднует день рождения, ему исполняется 46 лет. В прямом эфире «Национальной службы новостей» он рассказал, как собирается отмечать свой праздник и что для него является главным подарком.
«Все очень просто. Сейчас я на работе, здесь проходит форум. Собираемся часика три поработать. А вечером я свободен, с друзьями за столом будем петь, отдыхать, танцевать, все, как положено. Телефон разрывается от поздравлений, друзья, знакомые, журналисты. География большая, вся страна, это приятно. Подарки начнут дарить вечером. Самым главным подарком для меня является общество моих дорогих друзей. Ведь мы собираемся не для подарков, а ради общения, улыбок, хорошего настроения, это важнее всего на свете, важнее всех подарков в мире. Самым большим подарком был звонок дочери, она меня поздравила с днем рождения, это очень приятно», - отметил он.
Ранее Валуев рассказывал НСН, чем займётся по утрам вместо работы в Госдуме. Он заявил, что освободившиеся из-за изменения в режиме работы Государственной Думы утренние часы будет посвящать интенсивным занятиям спортом.
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