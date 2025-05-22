Алжир официально приняли в Новый банк развития БРИКС
Новый банк развития БРИКС принял Алжир как новую страну-участницу. Об этом сообщила пресс-служба организации.
«Новый банк развития официально принял Алжир в качестве нового государства-члена», - указано в заявлении.
Как отметила глава организации Дилма Руссефф, Алжир играет важную роль как в экономике Северной Африки, так и на глобальном уровне. Членство страны в НБР поможет в укреплении его позиций на мировой финансовой арене.
Ранее лидер Китая Си Цзиньпин назвал НБР новой силой в международной финансовой системе и «золотым знаком сотрудничества» государств Глобального Юга, напоминает РЕН ТВ.
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