Глава ветеранской организации посоветовал не давить на Путина в вопросе переноса Парада
Председатель Российского союза ветеранов в эфире НСН заявил, что судьбу Парада 9 мая должен решить Верховный главнокомандующий.
Перенести из-за коронавируса парад Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату попросили президента Владимира Путина ветеранские организации.
Как сообщает ТАСС, подписи под обращением поставили президент Российской ассоциации героев Владимир Шаманов, председатель Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Владимир Епифанов и руководитель Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации Виктор Ермаков.
Председатель Российского союза ветеранов Михаил Моисеев в эфире НСН заявил, что ничего не знает о таком обращении.
«Я не видел такого документа. Я в таком не участвую. Все зависит от коронавируса, как он будет распространяться. Думаю, если 9 мая пик не пройдет, Верховный главнокомандующий примет решение. К параду, готовимся, парад проведем. А его сроки определит Верховный», - подчеркнул собеседник НСН.
Он посоветовал подписантам заняться актуальными проблемами ветеранов.
«Кто обращался, какие организации? Я точку зрения от Российского союза ветеранов высказал. Они раньше времени всегда выскакивают из штанов. Шаманов, как председатель комитета по обороне, занимался бы другими вопросами, которые сегодня волнуют ветеранов», - заключи Моисеев.
Ранее Михаил Моисеев заявил в эфире НСН, что для многих участников Великой Отечественной войны участие в параде Победы - это огромная радость, которую не хотелось бы у них отнимать.
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