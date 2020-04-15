Глава ветеранской организации посоветовал не давить на Путина в вопросе переноса Парада

Председатель Российского союза ветеранов Михаил Моисеев в эфире НСН заявил, что ничего не знает о таком обращении.

«Я не видел такого документа. Я в таком не участвую. Все зависит от коронавируса, как он будет распространяться. Думаю, если 9 мая пик не пройдет, Верховный главнокомандующий примет решение. К параду, готовимся, парад проведем. А его сроки определит Верховный», - подчеркнул собеседник НСН.

Он посоветовал подписантам заняться актуальными проблемами ветеранов.

«Кто обращался, какие организации? Я точку зрения от Российского союза ветеранов высказал. Они раньше времени всегда выскакивают из штанов. Шаманов, как председатель комитета по обороне, занимался бы другими вопросами, которые сегодня волнуют ветеранов», - заключи Моисеев.

Ранее Михаил Моисеев заявил в эфире НСН, что для многих участников Великой Отечественной войны участие в параде Победы - это огромная радость, которую не хотелось бы у них отнимать.

