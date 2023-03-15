Ветеран ВС США Дрейвен: Запад знает, что не сможет победить Россию на поле боя
Коллективный Запад знает, что военное поражение России невозможно, потому что он не может победить ее на поле боя. Такое мнение выразил американский военный Ноктис Дрейвен на своей странице в Twitter.
Он отметил, что Запад будет делать то, что делает всегда – это пытаться «нападать из тени». По словам Дрейвена, вместо прямых столкновений Запад действует внутри неугодных ему государств и провоцирует беспорядки и восстания.
Ранее обозреватель The Washington Times Майкл Маккена заявил, что невнятная политика администрации президента США Джо Байдена и отсутствие ярких побед Вооруженных сил Украины вызывает усталость от конфликта с участием Киева и нежелание налогоплательщиков тратить на него свои деньги. По его словам, Запад будет вынужден отказаться от военной помощи Киеву, сообщает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru