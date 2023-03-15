Он отметил, что Запад будет делать то, что делает всегда – это пытаться «нападать из тени». По словам Дрейвена, вместо прямых столкновений Запад действует внутри неугодных ему государств и провоцирует беспорядки и восстания.

Ранее обозреватель The Washington Times Майкл Маккена заявил, что невнятная политика администрации президента США Джо Байдена и отсутствие ярких побед Вооруженных сил Украины вызывает усталость от конфликта с участием Киева и нежелание налогоплательщиков тратить на него свои деньги. По его словам, Запад будет вынужден отказаться от военной помощи Киеву, сообщает НСН.

