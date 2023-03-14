Путин заявил, что Запад восемь лет обманывал Россию по теме Донбасса

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия восемь лет уговаривала партнёров мирно решить проблемы Донбасса, сообщает пресс-служба Кремля.

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В ходе общения с рабочими Улан-Удэнского авиационного завода он отметил, что вместо этого Запад «обманывал и водил за нос» Москву.

«Сейчас выясняется, что они просто водили нас за нос, обманывали... всё это привело к сегодняшней ситуации», -указал глава государства.

Ранее Путин во время послания Федеральному собранию заявил, что ответственность за происходящие события на Украине несут западные элиты, сообщает НСН.

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ФОТО: скриншот видео выступления
ТЕГИ:СпецоперацияДонбассЗападВладимир Путин
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