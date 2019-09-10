Ветеран спецслужб: Лукашенко не собирался шантажировать Патрушева «личным делом»

«Подарок Лукашенко это не более, чем красивый жест. Лукашенко, насколько я знаю, человек совести и нормальных моральных позиций, и в каких-то подспудных вещах, тем более против государственного лица, я, думаю, не замешен. Если есть какие-то подобные задачи, то для этого существуют спецслужбы, которые решают их по-другому и более качественно», - сказал Киселев.

Ветеран спецслужб уточнил, что личное дело сотрудника не несет в себе тот компромат, которым можно было бы шантажировать Патрушева.

«Личное дело сотрудников состоит из нескольких томов. Есть том, где написана биография, какие-то комсомольские или партийные характеристики. И есть еще том, в котором расписана проверка человека, с данными о неправильном переходе через дорогу, не соответствующими оценками хорошим качествам. Для того, чтобы использовать эти компрометирующие материалы существуют совершенно другие способы. Это папка спецпроверки, и именно она является главной. А первая в большей степени для памяти», - заключил собеседник.

Ранее экс-депутат белорусского Совета Республики, политолог Александр Зимовский в эфире НСН прокомментировал призыв Лукашенко не «гнобить и наклонять» его страну.



