Ветеран спецслужб: Лукашенко не собирался шантажировать Патрушева «личным делом»
Ветеран группы специального назначения «Вымпел» в эфире НСН рассказал, где хранится настоящий компромат.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с секретарем безопасности России Николаем Патрушевым подарил ему досье о работе в Белоруссии. Лукашенко предположил, что секретарю Совбеза РФ будет приятно «вспомнить те годы». Патрушев окончил Высшие курсы КГБ СССР в Минске в 1975 году.
Ветеран группы специального назначения «Вымпел» Валерий Киселев в эфире НСН не согласился с мнением, что таким подарком белорусский президент дал понять высокопоставленному лицу из России, что располагает о нём «секретной информацией».
«Подарок Лукашенко это не более, чем красивый жест. Лукашенко, насколько я знаю, человек совести и нормальных моральных позиций, и в каких-то подспудных вещах, тем более против государственного лица, я, думаю, не замешен. Если есть какие-то подобные задачи, то для этого существуют спецслужбы, которые решают их по-другому и более качественно», - сказал Киселев.
Ветеран спецслужб уточнил, что личное дело сотрудника не несет в себе тот компромат, которым можно было бы шантажировать Патрушева.
«Личное дело сотрудников состоит из нескольких томов. Есть том, где написана биография, какие-то комсомольские или партийные характеристики. И есть еще том, в котором расписана проверка человека, с данными о неправильном переходе через дорогу, не соответствующими оценками хорошим качествам. Для того, чтобы использовать эти компрометирующие материалы существуют совершенно другие способы. Это папка спецпроверки, и именно она является главной. А первая в большей степени для памяти», - заключил собеседник.
Ранее экс-депутат белорусского Совета Республики, политолог Александр Зимовский в эфире НСН прокомментировал призыв Лукашенко не «гнобить и наклонять» его страну.
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