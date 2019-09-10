Кремль отреагировал на скандал со «шпионом Смоленковым»
Олег Смоленков, которого многочисленные СМИ считают американским шпионом, работал в администрации Кремля, однако несколько лет назад был уволен. Как пишет РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Кроме того, представитель Кремля подчеркнул, что должность Олега Смоленкова не предполагала контактов с российским лидером. Между тем, ранее РИА Новости, ссылаясь на заявление официального представителя управления делами президента Елену Крылову сообщали, что Смоленков не являлся сотрудником Управделами.
Как напоминает RT, ранее телеканал CNN сообщил, что в 2017 году американские спецслужбы вывезли из России «высокопоставленного осведомителя». Он якобы был эвакуирован из-за риска его разоблачения – в связи с «небрежным отношением» президента США к секретной информации, подчёркивают argumenti.ru.
При этом, сам Дональд Трамп, комментируя данные СМИ, подчеркнул, что ничего не знает об этом инциденте.
Ранее НСН писала, что CNN распространила информацию, согласно которой она вывезла из РФ ценного агента, что произошло сразу после того, как Дональд Трамп принял в Овальном кабинете главу МИД РФ Сергея Лаврова и на тот момент посла РФ в США Сергея Кисляка.
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