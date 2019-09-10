Кремль отреагировал на скандал со «шпионом Смоленковым»

Как напоминает RT, ранее телеканал CNN сообщил, что в 2017 году американские спецслужбы вывезли из России «высокопоставленного осведомителя». Он якобы был эвакуирован из-за риска его разоблачения – в связи с «небрежным отношением» президента США к секретной информации, подчёркивают argumenti.ru.

При этом, сам Дональд Трамп, комментируя данные СМИ, подчеркнул, что ничего не знает об этом инциденте.

Ранее НСН писала, что CNN распространила информацию, согласно которой она вывезла из РФ ценного агента, что произошло сразу после того, как Дональд Трамп принял в Овальном кабинете главу МИД РФ Сергея Лаврова и на тот момент посла РФ в США Сергея Кисляка.

