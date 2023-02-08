Ветеран армии США: ВСУ ждут логистические проблемы с танками Abrams
Поставки американских танков M1 Abrams Киеву будут сопровождаться тяжелыми логистическими проблемами. Об этом сообщил ветеран армии США Гленн Жирона в статье для Newsweek.
Он отметил, что независимо от того, насколько хорошо будут подготовлены танкисты Украины, их опыт работы на американской технике будет нулевым. Жирона указал, что обеспечение необходимой подготовки займет годы, а не недели или месяцы.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле поддерживают идею назначить награды за подбитые танки западных стран в ходе спецоперации. По его словам, это повысит энтузиазм военнослужащих, сообщает НСН.
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