Ветеран армии США: ВСУ ждут логистические проблемы с танками Abrams

Поставки американских танков M1 Abrams Киеву будут сопровождаться тяжелыми логистическими проблемами. Об этом сообщил ветеран армии США Гленн Жирона в статье для Newsweek.

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Он отметил, что независимо от того, насколько хорошо будут подготовлены танкисты Украины, их опыт работы на американской технике будет нулевым. Жирона указал, что обеспечение необходимой подготовки займет годы, а не недели или месяцы.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле поддерживают идею назначить награды за подбитые танки западных стран в ходе спецоперации. По его словам, это повысит энтузиазм военнослужащих, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаТанки
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