Чехия пыталась отвлечь Россию от покушения на Лукашенко?

Прага стала третьей европейской столицей, подключившейся к новому этапу антироссийской кампании, инициированному США. Но если действия Варшавы и Киева остались в тени объявленных администрацией Джо Байдена санкций, то Чехия устроила целый шпионско-дипломатический скандал. Правительство Чехии объявило о решении выслать 18 российских дипломатов. Они якобы являются сотрудниками российской разведки и работают под прикрытием. А российские спецслужбы якобы были причастны ко взрыву на складе боеприпасов в чешском Врбетице в 2014 году, в результате которого погибли два человека. Ранее чешское руководство возлагало вину за взрывы на фирмы, владеющие этими складами. Одновременно Чехия объявила в розыск небезызвестных любителей «солсберецкой архитектуры» Александра Петрова и Руслана Боширова. В Праге считают, что они могут быть причастны к взрыву. При этом делиться с Россией результатами расследования чешские спецслужбы отказались.

Ответ России на действия Чехии оказался ассиметричным: МИД объявил персона нон грата сразу 20 чешских дипломатов. Теперь в посольстве останутся работать всего пять человек. Кроме того, чешское посольство больше не сможет нанимать на работу российских граждан. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По признанию главы чешского МИД Яна Гамачека, работа посольства в Москве оказалась парализованной.

Интересно объяснение причин дипломатического скандала между Москвой и Прагой, предложенное российским МИД. Его представитель Мария Захарова заявила, что информация властей Чехии о 18 российских дипломатах нужна была для отвлечения внимания от переворота на территории Белоруссии, который готовится Западом. Кстати, попытка госпереворота на территории Белоруссии обсуждалась во время недавнего телефонного разговора президентов России и США – это подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков. Некоторые детали этого переворота раскрыли российские спецслужбы. По сообщению ЦОС ФСБ, в Москве были задержаны имеющий гражданство США и Белоруссии юрист Юрий Зенкович и белорусский политолог Александр Федута, которые планировали военный переворот 9 мая в Минске. В эту же группу входил и лидер оппозиционной партии Григорий Костусев, он задержан на территории Белоруссии.

Впрочем, даже без этих объяснений чешской стороне особо не приходится удивляться жесткому ответу Москвы. Российским дипломатам было предписано покинуть Чехию в течение 48 часов, тогда как даже США дали на возвращение домой объявленным нежелательными персонами россиянам 30 дней. Возмущению Марии Захаровой не было предела: это ж какую работу надо провести в столь сжатые сроки! Поэтому Москва дала чешским дипломатам на то, чтобы покинуть Россию, сутки. Ровно сутки. Наверное, стоит быть готовыми к тому, что неполиткорректно может прозвучать даже безобидное словосочетание «чешское светлое».

