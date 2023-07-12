Вероятность раскола между Зеленским и Западом назвали маловероятной
Крайне маловероятен разлад в отношениях между украинским лидером Владимиром Зеленским и странами Запада из-за критики президента Украины в адрес Североатлантического альянса. Вместе с тем Зеленскому указали на излишнюю неосторожность в репликах.Об этом порталу Lenta.ru заявил политолог Малек Дудаков.
По его словам, вероятность раскола близка к нулю, поскольку Зеленский и украинская власть в целом не субъектны. Дудаков также указал на то, что Украина не станет членом НАТО, пока ведутся боевые действия и не разрешены территориальные разногласия.
Политолог полагает, что критика украинского президента в адрес НАТО работала исключительно на украинскую аудиторию, однако его непомерная резкость стала причиной того, что Зеленского не пустили на ключевые мероприятия саммита в Вильнюсе.
В заключение Дудаков предположил, что дальнейшая судьба Украины будет определяться на уровне столиц стран Запада, а поддержка Киева будет зависеть от контрнаступления ВСУ, а не от слов и действий Зеленского.
Ранее Зеленский заявил, что результаты саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе являются «хорошими». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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