Вероятность раскола между Зеленским и Западом назвали маловероятной

По его словам, вероятность раскола близка к нулю, поскольку Зеленский и украинская власть в целом не субъектны. Дудаков также указал на то, что Украина не станет членом НАТО, пока ведутся боевые действия и не разрешены территориальные разногласия.

Политолог полагает, что критика украинского президента в адрес НАТО работала исключительно на украинскую аудиторию, однако его непомерная резкость стала причиной того, что Зеленского не пустили на ключевые мероприятия саммита в Вильнюсе.

В заключение Дудаков предположил, что дальнейшая судьба Украины будет определяться на уровне столиц стран Запада, а поддержка Киева будет зависеть от контрнаступления ВСУ, а не от слов и действий Зеленского.

Ранее Зеленский заявил, что результаты саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе являются «хорошими». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

