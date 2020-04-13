«Вернётся не только Крым»: Турчинов усмотрел склонность России к саморазрушению

По словам Турчинова, ещё за год до распада Советского Союза никто и подумать не мог, что это произойдёт. Аналогичный сценарий он предсказывает и России.

«Поэтому в украинский дом может вернуться не только Донбасс и Крым», - сказал Турчинов, не уточнив, на какие ещё земли претендует Украина. Он также добавил, что для этого Украине ещё предстоит стать сильной развивающейся страной — региональным лидером ,а для этого нужно «прекратить дилетантизм в вопросах госуправления».

Подобным образом размышляет вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба. В феврале он рассказал о плане из 12 шагов, на последнем из которых Крым должен выскользнуть «из ослабевших рук России».

В Кремле неоднократно заявляли, что вопрос принадлежности Крыма решён окончательно и бесповоротно. Парируя обвинения насчёт Донбасса, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчёркивал, что Россия не может оттуда выйти, поскольку туда не заходила.

