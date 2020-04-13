«Вернётся не только Крым»: Турчинов усмотрел склонность России к саморазрушению
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сравнил Россию с «колоссом на глиняных ногах» и предположил, что страна унаследовала от СССР не только ядерное оружие, но и «генетические болезни саморазрушения». Об этом политик заявил в интервью изданию «Обозреватель».
По словам Турчинова, ещё за год до распада Советского Союза никто и подумать не мог, что это произойдёт. Аналогичный сценарий он предсказывает и России.
«Поэтому в украинский дом может вернуться не только Донбасс и Крым», - сказал Турчинов, не уточнив, на какие ещё земли претендует Украина. Он также добавил, что для этого Украине ещё предстоит стать сильной развивающейся страной — региональным лидером ,а для этого нужно «прекратить дилетантизм в вопросах госуправления».
Подобным образом размышляет вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба. В феврале он рассказал о плане из 12 шагов, на последнем из которых Крым должен выскользнуть «из ослабевших рук России».
В Кремле неоднократно заявляли, что вопрос принадлежности Крыма решён окончательно и бесповоротно. Парируя обвинения насчёт Донбасса, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчёркивал, что Россия не может оттуда выйти, поскольку туда не заходила.
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