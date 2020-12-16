Лукашенко заявил, что будет «драться за свою страну»

Лукашенко пообещал слушателям, что граждане страны "будут решать всё", и призвал не слушать тех, кто не доверяет проектам новой конституции, которая разрабатывается в Белоруссии. Он подчеркнул, что не меняет главный документ страны "под себя".

Президент добавил, что "последний омоновец" и "врач настоящий" должны быть уверены в том, что он сделал всё возможное на посту главы государства. Лукашенко заключил, что у него нет ничего, кроме своей страны.

