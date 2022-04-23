Верховный суд Южной Осетии отменил второй тур президентских выборов 28 апреля
Верховный суд (ВС) Южной Осетии отменил решение, принятое Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики, в соответствии с которым второй тур президентских выборов назначался на 28 апреля. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Зарина Тедеева в субботу.
«Верховный суд удовлетворил требования административного искового заявления», - заявила представитель суда.
В пятницу Верховный суд Южной Осетии получил исковое заявление о признании постановления ЦИК о проведении второго тура президентских выборов 28 апреля незаконным. Трое граждан жителей республики обратились в суд с заявлением обязать ЦИК определить дату повторного голосования с соблюдением норм действующего законодательства.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,1 млн+8 829 / сут.
Умерли
375 тыс.+171 / сут.
Выздоровели
17,5 млн+13 030 / сут.
- В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь
- В ФРГ Шольца призвали перестать вооружать Украину
- Верховный суд Южной Осетии отменил второй тур президентских выборов 28 апреля
- СМИ: ЦБ России обяжет банки возвращать украденные мошенниками деньги в течение 30 дней
- Рогозин рассказал о начале третьей мировой войны из-за противоспутникового оружия
- Маленькая страна. В России прогнозируют утрату Украиной своих регионов
- Мобильные операторы обещают закрывать салоны из-за отказа снизить аренду в ТЦ
- Глава ОП Крыма заявил, что Украина в современных границах не сохранится
- На позиции ВС РФ сбросили емкость с неизвестными ампулами для взрыва
- В России госпитализировали 2 682 человека с коронавирусом за сутки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru