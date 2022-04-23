Верховный суд Южной Осетии отменил второй тур президентских выборов 28 апреля

Верховный суд (ВС) Южной Осетии отменил решение, принятое Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики, в соответствии с которым второй тур президентских выборов назначался на 28 апреля. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Зарина Тедеева в субботу.

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«Верховный суд удовлетворил требования административного искового заявления», - заявила представитель суда.

В пятницу Верховный суд Южной Осетии получил исковое заявление о признании постановления ЦИК о проведении второго тура президентских выборов 28 апреля незаконным. Трое граждан жителей республики обратились в суд с заявлением обязать ЦИК определить дату повторного голосования с соблюдением норм действующего законодательства.

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ФОТО: РИА Новости
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