«РИА Новости»: Южная Осетия ждет поддержки РФ для проведения референдума

Решение о проведении референдума по вхождению Южной Осетии в состав России невозможно принять в одностороннем порядке, поэтому сначала надо заручиться поддержкой РФ. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на кандидата в президенты республики, лидера партии «Ныхас» Алана Гаглоева.

По его мнению, необходимо убедиться, что Кремль готов взять на себя эту ответственность.

Гаглоев напомнил, что в сентябре 1991 года Верховный совет Южной Осетии и в январе 1992 граждане на референдуме проголосовали за воссоединение с Россией. По его словам, тогда явка была 96,9%, и 99,89% проголосовали «за».

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Политик подчеркнул, что народ Южной Осетии стремится к «воссоединению с северными братьями в составе РФ». В связи с этим он отметил, что в случае необходимости еще одного референдума, его проведет любой избранный президент республики.

Ранее действующий лидер Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что решение о проведении референдума по вхождению республики в состав России поддержали ведущие российские политики.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияПрезидентРеферендумЮжная Осетия
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