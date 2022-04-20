«РИА Новости»: Южная Осетия ждет поддержки РФ для проведения референдума
Решение о проведении референдума по вхождению Южной Осетии в состав России невозможно принять в одностороннем порядке, поэтому сначала надо заручиться поддержкой РФ. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на кандидата в президенты республики, лидера партии «Ныхас» Алана Гаглоева.
По его мнению, необходимо убедиться, что Кремль готов взять на себя эту ответственность.
Гаглоев напомнил, что в сентябре 1991 года Верховный совет Южной Осетии и в январе 1992 граждане на референдуме проголосовали за воссоединение с Россией. По его словам, тогда явка была 96,9%, и 99,89% проголосовали «за».
Политик подчеркнул, что народ Южной Осетии стремится к «воссоединению с северными братьями в составе РФ». В связи с этим он отметил, что в случае необходимости еще одного референдума, его проведет любой избранный президент республики.
Ранее действующий лидер Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что решение о проведении референдума по вхождению республики в состав России поддержали ведущие российские политики.
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