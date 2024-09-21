ВС России не стал рассматривать жалобу Земфиры о статусе иноагента
Верховный суд отказал певице Земфире (признана в России иностранным агентом) в рассмотрении жалобы на отказ в исключении из реестра иноагентов. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу учреждения.
«Отказано в передаче жалобы Рамазановой Земфиры Талгатовны (настоящее имя артистки. - НСН) для рассмотрения в судебном заседании», — рассказали агентству.
Земфиру внесли в реестр иноагентов в феврале прошлого года. По данным Министерства юстиции РФ, исполнительница выступала в поддержку Украины, давала концерты в недружественных странах «с призывами против специальной военной операции», а также получала поддержку от источников из-за рубежа.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru