ВС России не стал рассматривать жалобу Земфиры о статусе иноагента

Верховный суд отказал певице Земфире (признана в России иностранным агентом) в рассмотрении жалобы на отказ в исключении из реестра иноагентов. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу учреждения.

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«Отказано в передаче жалобы Рамазановой Земфиры Талгатовны (настоящее имя артистки. - НСН) для рассмотрения в судебном заседании», — рассказали агентству.

Земфиру внесли в реестр иноагентов в феврале прошлого года. По данным Министерства юстиции РФ, исполнительница выступала в поддержку Украины, давала концерты в недружественных странах «с призывами против специальной военной операции», а также получала поддержку от источников из-за рубежа.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИноагентыЗемфираВерховный Суд РФ

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