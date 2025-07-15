Верховная рада продлила военное положение на Украине на 90 дней

По его словам, за продление на 90 дней военного положения проголосовали 320 депутатов, против выступил один. Продление мобилизации поддержали 304 парламентария, один проголосовал против, один воздержался.

Таким образом военное положение и мобилизация были продлены уже в 16 раз с февраля 2022 года. Они будут действовать на Украине до 5 ноября.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что одним из условий для прекращения огня явлется остановка мобилизации на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».