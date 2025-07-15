Верховная рада продлила военное положение на Украине на 90 дней

Верховная рада одобрила законопроекты президента Украины Владимира Зеленского о продлении в стране военного положения и всеобщей мобилизации. Об этом в своём Telegram-канале заявил украинский депутат Ярослав Железняк.

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По его словам, за продление на 90 дней военного положения проголосовали 320 депутатов, против выступил один. Продление мобилизации поддержали 304 парламентария, один проголосовал против, один воздержался.

Таким образом военное положение и мобилизация были продлены уже в 16 раз с февраля 2022 года. Они будут действовать на Украине до 5 ноября.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что одним из условий для прекращения огня явлется остановка мобилизации на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МобилизацияВоенное ПоложениеУкраинаВерховная Рада

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