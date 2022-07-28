Верховная рада приняла закон об особом статусе граждан Польши на Украине

На Украине депутаты Верховной рады проголосовали за принятие закона, который предоставляет особые гарантии гражданам Польши в республике. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк.

«Рада поддержала в целом законопроект об особых гарантиях для граждан Польши. За — 283», — написал он в своём Telegram-канале.

По его словам, в соответствии с этим законом, который был внесён в парламент президентом Украины Владимиром Зеленским, поляки получат те же права на трудоустройство и образование, что и украинцы.