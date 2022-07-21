В Польше молодежь устроила акцию протеста из-за флагов Украины

Польская молодежь устроила во Вроцлаве акцию протеста из-за вывешенных на городском общественном транспорте украинских флагов. Об этом сообщает Wirtualna Polska.

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Отмечается, что против сине-желтых флагов выступили участники молодежной конференции партии «Конфедерация польской короны». Активисты отметили, что «не хотят сделать из Польши Укрополию и не позволят этого правительству».

Молодые люди предложили подать петицию с требованием вывесить на автобусах и трамваях польские флаги. С протестующими пообщался начальник вроцлавского пассажирского автотранспортного предприятия Кшиштоф Балавейдер, который заявил, что разрешил вывесить украинские флаги после консультации с мэром, пишет РИА ФАН. Руководитель учреждения добавил, что есть «только две стороны: либо за Россию, либо за Украину».

Ранее польские футбольные фанаты организовали антиукраинскую акцию во время матча Лиги конференций УЕФА, напоминает Ura.ru. Болельщики вывесили баннер о Волынской трагедии 1943 года, когда украинские националисты уничтожили этническое польское население на территории Западной Украины.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Акция ПротестаПольшаУкраина
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