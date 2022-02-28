Генсек НАТО отрицательно оценил введение бесполетной зоны над Украиной
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о невозможности введения бесполетной зоны над Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.
Столтенберг подчеркнул, что Североатлантический альянс не будет вводить запрет на полет определенных самолетов над Украиной.
Ранее с предложением ввести особую воздушную зону над Украиной выступил председатель комитета по обороне британского парламента Тобиас Эллвуд. Он объяснил, что это должно защитить страну от российского «вторжения».
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