Генсек НАТО отрицательно оценил введение бесполетной зоны над Украиной

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о невозможности введения бесполетной зоны над Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.

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Столтенберг подчеркнул, что Североатлантический альянс не будет вводить запрет на полет определенных самолетов над Украиной.

Ранее с предложением ввести особую воздушную зону над Украиной выступил председатель комитета по обороне британского парламента Тобиас Эллвуд. Он объяснил, что это должно защитить страну от российского «вторжения».


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Фото: nato.int
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