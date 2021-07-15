Верховная Рада отправила главу МВД Арсена Авакова в отставку

Парламент Украины отправил в отставку Арсена Авакова, который занимал должность главы МВД с февраля 2014 года, такое решение на заседании было поддержано 291 депутатом при необходимом минимуме в 226 голосов.

Глава МВД Украины Арсен Аваков написал ранее заявление об отставке. Скриншот документа был опубликован в Facebook украинского силового ведомства. В нем Аваков просит принять отставку в соответствии с частью первой статьи 18 закона О кабинете министров Украины. Министр также благодарит коллег по МВД за годы совместной работы, а в конце заявления дописывает от руки слова «Честь имею!»