Верховная Рада отправила главу МВД Арсена Авакова в отставку

Парламент Украины отправил в отставку Арсена Авакова, который занимал должность главы МВД с февраля 2014 года, такое решение на заседании было поддержано 291 депутатом при необходимом минимуме в 226 голосов.

Глава МВД Украины Арсен Аваков написал ранее заявление об отставке. Скриншот документа был опубликован в Facebook украинского силового ведомства. В нем Аваков просит принять отставку в соответствии с частью первой статьи 18 закона О кабинете министров Украины. Министр также благодарит коллег по МВД за годы совместной работы, а в конце заявления дописывает от руки слова «Честь имею!»

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13 июля Аваков подал в отставку, а 14 июля в Киеве произошли столкновения между полицией и бывшими силовиками, попытавшимися взять штурмом здание Верховной Рады. Сотни пенсионеров МВД вышли на акцию протеста с требованием перерасчета пенсий. Полиция применила слезоточивый газ.



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Фото: facebook.com/mvs.gov.ua
ТЕГИ:Верховная Рада
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