«Честь имею!» МВД Украины подтвердило прошение об отставке Авакова
Глава МВД Украины Арсен Аваков написал заявление об отставке, сообщает РИА Новости.
Верховная Рада Украины рассмотрит заявление Авакова 15 июля, уточняют «Вести».
В Facebook МВД Украины опубликован скриншот заявления Авакова, в котором он просит принять отставку в соответствии с частью первой статьи 18 закона О Кабинете министров Украины.
Министр благодарит коллег по МВД за годы совместной работы. А в конце документа дописаны от руки слова «Честь имею!»
Ранее СМИ уже назвали возможных преемников Авакова на посту главы МВД Украины
Это секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов и экс-директор Центра инфраструктуры и технологий МВД Александр Ефименко, который ранее был заместителем начальника УМВД в Херсонской области.
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