Верховная Рада: Меркель отказала Зеленскому с «Северным потоком — 2»

Об этом парламентарий написал на своей странице в Facebook. По его словам, канцлер, аргументируя свое мнение, попыталась «не обидеть» Зеленского. «Воспитанная женщина и посылает вежливо, чтобы не обидеть», — заметил Рабинович.

Тем временем, Меркель заявила, что после запуска «Северного потока - 2» Украина останется для Германии страной-транзитером газа.

По её словам, немецкие власти всерьёз воспринимают тревогу Киева касательно транзита газа, и эта тема будет обсуждаться во время визита в США.

