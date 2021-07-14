Верховная Рада: Меркель отказала Зеленскому с «Северным потоком — 2»

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович сообщил, что поддерживает решение канцлера ФРГ Ангелы Меркель отказать украинскому президенту Владимиру Зеленскому в обсуждении «Северного потока — 2» в нормандском формате.

Зеленский оценил встречу с Меркель в Берлине

Об этом парламентарий написал на своей странице в Facebook. По его словам, канцлер, аргументируя свое мнение, попыталась «не обидеть» Зеленского. «Воспитанная женщина и посылает вежливо, чтобы не обидеть», — заметил Рабинович.

Тем временем, Меркель заявила, что после запуска «Северного потока - 2» Украина останется для Германии страной-транзитером газа.

По её словам, немецкие власти всерьёз воспринимают тревогу Киева касательно транзита газа, и эта тема будет обсуждаться во время визита в США.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:Северный Поток-2Ангела МеркельВладимир Зеленский
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