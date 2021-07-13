Зеленский оценил встречу с Меркель в Берлине
Президент Украины Владимир Зеленский остался доволен встречей с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которая прошла в Берлине во вторник. Об этом заявил сам украинский лидер, выступление которого транслировалось на Youtube-канале форума «Украина 30».
«Я в целом удовлетворен нашей встречей, она была неожиданно долгой, действительно более четырех часов», — цитирует Зеленского РЕН ТВ.
Украинский президент отметил, что встреча состояла из двух частей: тет-а-тет лидеры двух стран «обсуждали некоторые вопросы важные», затем — повестку переговоров, развернуто обсудив ряд «важных вещей». Также Зеленский выразил радость в связи с тем, что после встречи лидерам удалось прийти к общему пониманию, что он приехал с решением вопросов безопасности и что все они — часть сохранения европейской безопасности в Европе, отмечают Известия.
Темами встречи Зеленского и Меркель стали вопросы урегулирования ситуации в Донбассе, строительство газопровода «Северный поток-2», реформы и борьба с коррупцией, пишет Газета.ру.
Кроме того, украинский лидер заявил, что после запуска «Северного потока-2» Киеву потребуются гарантии по газоснабжению на следующие 10-15 лет, отмечает телеканал «360». Канцлер заверила, что Украина не лишится дохода от транзита газа из-за запуска газопровода.
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