Меркель объявила о планах Германии по транзиту газа
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что после запуска «Северного потока - 2» Украина останется для Германии страной-транзитером газа, сообщает РИА Новости
По её словам, немецкие власти всерьёз воспринимают тревогу Киева касательно транзита газа и эта тема будет обсуждаться во время визита в США.
Канцлер отметила, что транзит газа через Украину может быть предметом переговоров «нормандской четверки», однако этот вопрос не является частью процесса урегулирования конфликта.
Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия выступает за сохранение транзита российского газа через Украину после запуска «Северного потока - 2», сообщает RT.
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