Вэнс: Вопрос территорий тормозит урегулирование на Украине

В интервью порталу UnHerd он указал, что, по его мнению, «русские действительно хотят установить территориальный контроль над ДНР».

«Украинцы... признают в частном порядке, что в конечном итоге, вероятно, потеряют Донецк», - добавил политик.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что весь Донбасс «рано или поздно» перейдёт под полный контроль Москвы - «если не переговорным путем, то военным», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

