Вэнс: Вопрос территорий тормозит урегулирование на Украине
Урегулирование на Украине тормозится из-за воопроса территориальных уступок. Как пишет RT, об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
В интервью порталу UnHerd он указал, что, по его мнению, «русские действительно хотят установить территориальный контроль над ДНР».
«Украинцы... признают в частном порядке, что в конечном итоге, вероятно, потеряют Донецк», - добавил политик.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что весь Донбасс «рано или поздно» перейдёт под полный контроль Москвы - «если не переговорным путем, то военным», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
