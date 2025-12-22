Вэнс: Вопрос территорий тормозит урегулирование на Украине

Урегулирование на Украине тормозится из-за воопроса территориальных уступок. Как пишет RT, об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

В интервью порталу UnHerd он указал, что, по его мнению, «русские действительно хотят установить территориальный контроль над ДНР».

«Украинцы... признают в частном порядке, что в конечном итоге, вероятно, потеряют Донецк», - добавил политик.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что весь Донбасс «рано или поздно» перейдёт под полный контроль Москвы - «если не переговорным путем, то военным», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
