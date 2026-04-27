СМИ: Вэнс усомнился в оценках Пентагона по конфликту с Ираном

Вице-президент США Джей Ди Вэнс на закрытых встречах выражал сомнения в оценках Пентагона относительно конфликта вокруг Ирана и состояния американских ракетных запасов. Об этом сообщает журнал Atlantic со ссылкой на источники в Белом доме.

По данным издания, Вэнс задавался вопросом, не занижает ли Минобороны масштабы сокращения арсеналов и насколько объективно описывает происходящее вокруг Ирана. При этом речь идет о его личных опасениях, а не о прямых обвинениях в адрес военного ведомства.