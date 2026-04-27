СМИ: Вэнс усомнился в оценках Пентагона по конфликту с Ираном

Вице-президент США Джей Ди Вэнс на закрытых встречах выражал сомнения в оценках Пентагона относительно конфликта вокруг Ирана и состояния американских ракетных запасов. Об этом сообщает журнал Atlantic со ссылкой на источники в Белом доме.

По данным издания, Вэнс задавался вопросом, не занижает ли Минобороны масштабы сокращения арсеналов и насколько объективно описывает происходящее вокруг Ирана. При этом речь идет о его личных опасениях, а не о прямых обвинениях в адрес военного ведомства.

Как отмечает Atlantic, вице-президент не утверждает, что Пентагон намеренно вводит президента Дональда Трампа в заблуждение, однако считает необходимым уточнение представляемых данных.

США и Израиль 28 февраля начали удары по иранской территории, в результате которых, по имеющимся данным, погибли более 3000 человек. 8 апреля стороны объявили о прекращении огня, однако последующие переговоры не привели к результату. Несмотря на отсутствие сообщений о возобновлении боевых действий, США ввели блокаду иранских портов, а посредники продолжают попытки организовать новый раунд переговоров, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
