СМИ: Вэнс усомнился в оценках Пентагона по конфликту с Ираном
Вице-президент США Джей Ди Вэнс на закрытых встречах выражал сомнения в оценках Пентагона относительно конфликта вокруг Ирана и состояния американских ракетных запасов. Об этом сообщает журнал Atlantic со ссылкой на источники в Белом доме.
По данным издания, Вэнс задавался вопросом, не занижает ли Минобороны масштабы сокращения арсеналов и насколько объективно описывает происходящее вокруг Ирана. При этом речь идет о его личных опасениях, а не о прямых обвинениях в адрес военного ведомства.
Как отмечает Atlantic, вице-президент не утверждает, что Пентагон намеренно вводит президента Дональда Трампа в заблуждение, однако считает необходимым уточнение представляемых данных.
США и Израиль 28 февраля начали удары по иранской территории, в результате которых, по имеющимся данным, погибли более 3000 человек. 8 апреля стороны объявили о прекращении огня, однако последующие переговоры не привели к результату. Несмотря на отсутствие сообщений о возобновлении боевых действий, США ввели блокаду иранских портов, а посредники продолжают попытки организовать новый раунд переговоров, передает «Радиоточка НСН».
- Лавров рассказал о позиции России по ситуации вокруг Ирана
- СМИ: Вэнс усомнился в оценках Пентагона по конфликту с Ираном
- Польша направит средства ЕС на закупку украинских дронов
- Суд оставил под стражей обвиняемого в покушении на Трампа
- Мерц отказался наращивать госдолг Германии на фоне кризиса
- Мерц допустил потерю территорий Украиной ради вступления в ЕС
- Юрист объяснил правила установки камер в жилых домах
- Виктория Боня расколола группу «Вирус!» обращением к Путину
- Политолог связал слова президента Эстонии с позицией оппозиции
- Группа «Вирус!» раскрыла, где презентует новый альбом