Вэнс официально согласился на выдвижение на пост вице-президента
Сенатор от штата Огайо, республиканец Джей Ди Вэнс в прайм-тайм на национальном съезде Республиканской партии дал официальное согласие на выдвижение на пост вице-президента США вместе с экс-лидером США Дональдом Трампом. Об этом сообщило издание The New York Times.
Вэнс в ходе своего выступления оказывал всяческую поддержку Трампу и акцентировал внимание на своей молодости. Вместе с тем он обрушился с критикой на действующего американского лидера Джо Байдена. Кандидат в вице-президенты назвал его символом «коррумпированных вашингтонских инсайдеров», на протяжение поколений эксплуатировавших граждан США. «Джо Байден был политиком в Вашингтоне дольше, чем я живу на свете — мне 39 лет», — заявил Вэнс.
По мнению издания, съезд республиканцев стал звездным часом для Вэнса, который сравнил состояние Республиканской партии с неразберихой у демократов (в частности, он упомянул нарастающее «восстание» против Байдена).
Ранее Байден раскритиковал Вэнса в соцсетях. Президент США отметил, что Вэнс «много говорит о рабочем классе». Байден указал, что он и Трамп «хотят повысить налоги для семей среднего класса, одновременно добиваясь большего снижения налогов для богатых».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Во Владивостоке задержали мужчину, вылившего мыло в фонтан
- В Приамурье отменили режим ЧС в лесах
- СМИ: Сотни россиян ожидают очереди на убежище в Финляндии
- «IT, ученый и врач»: Россияне назвали самые престижные профессии
- СМИ: Лифт с пассажиром внутри упал в Санкт-Петербурге
- «Ростех» разработал антидроновый комплекс «Леший» для военных автомобилей
- На Кубани иностранцы не смогут работать в гостиницах и сельском хозяйстве
- В Госдуме предложили отправлять «альтернативщиков» на оборонные заводы
- В Томской области мигрантам запретят работать в такси, торговле и общепите
- «Сёгун» и «Медведь»: Названы номинанты на «Эмми-2024»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru