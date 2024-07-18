Вэнс официально согласился на выдвижение на пост вице-президента

Вэнс в ходе своего выступления оказывал всяческую поддержку Трампу и акцентировал внимание на своей молодости. Вместе с тем он обрушился с критикой на действующего американского лидера Джо Байдена. Кандидат в вице-президенты назвал его символом «коррумпированных вашингтонских инсайдеров», на протяжение поколений эксплуатировавших граждан США. «Джо Байден был политиком в Вашингтоне дольше, чем я живу на свете — мне 39 лет», — заявил Вэнс.

По мнению издания, съезд республиканцев стал звездным часом для Вэнса, который сравнил состояние Республиканской партии с неразберихой у демократов (в частности, он упомянул нарастающее «восстание» против Байдена).

Ранее Байден раскритиковал Вэнса в соцсетях. Президент США отметил, что Вэнс «много говорит о рабочем классе». Байден указал, что он и Трамп «хотят повысить налоги для семей среднего класса, одновременно добиваясь большего снижения налогов для богатых».

