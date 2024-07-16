Байден раскритиковал кандидата в вице-президенты, которого предложил Трамп

По словам главы государства, Вэнс «много говорит о рабочем классе». Байден указал, что он и Трамп «хотят повысить налоги для семей среднего класса, одновременно добиваясь большего снижения налогов для богатых».

Трамп заявил, что потенциальный вице-президент будет присутствовать на его дебатах с действующим главой государства Джо Байденом 27 июня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

