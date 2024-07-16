Байден раскритиковал кандидата в вице-президенты, которого предложил Трамп

Американский лидер Джо Байден раскритиковал в соцсети X кандидата в вице-президенты от республиканцев Джей-Ди Вэнса, которого предложил Дональд Трамп.

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По словам главы государства, Вэнс «много говорит о рабочем классе». Байден указал, что он и Трамп «хотят повысить налоги для семей среднего класса, одновременно добиваясь большего снижения налогов для богатых».

Трамп заявил, что потенциальный вице-президент будет присутствовать на его дебатах с действующим главой государства Джо Байденом 27 июня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Выборы Президента СШАДональд ТрампДжо Байден

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