Байден раскритиковал кандидата в вице-президенты, которого предложил Трамп
16 июля 202402:06
Американский лидер Джо Байден раскритиковал в соцсети X кандидата в вице-президенты от республиканцев Джей-Ди Вэнса, которого предложил Дональд Трамп.
По словам главы государства, Вэнс «много говорит о рабочем классе». Байден указал, что он и Трамп «хотят повысить налоги для семей среднего класса, одновременно добиваясь большего снижения налогов для богатых».
Трамп заявил, что потенциальный вице-президент будет присутствовать на его дебатах с действующим главой государства Джо Байденом 27 июня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Байден раскритиковал кандидата в вице-президенты, которого предложил Трамп
- Орбан не исключил, что Трамп до инаугурации выступит посредником по Украине
- В Тюмени приготовят самый длинный шашлык в истории России
- Госдеп отрицает, что атмосфера вокруг Трампа спровоцировала покушение
- СМИ: Джонни Депп встречается с российской моделью
- Маск раскритиковал Wall Street Journal за материал о покушении на Трампа
- СМИ: Орбан в письме к Мишелю призвал к возобновлению дипотношений с Россией
- Правительство Германии исключило поставки Украине немецких истребителей
- Музыкальный руководитель «Ленкома» Сергей Рудницкий умер в возрасте 68 лет
- Трампа официально выдвинули в качестве кандидата на пост президента США
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru