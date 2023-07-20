Венгрия выступила против выделения 20 миллиардов евро Украине

По его словам, «шокирующим» является то, что Европейский союз не задумывается о мирном урегулировании конфликта не только в краткосрочной перспективе, но и в течение нескольких лет.

Ранее, 19 июля, в Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты выделят Киеву новый пакет военной помощи на сумму 1,3 миллиарда долларов. Транш включает зенитно-ракетные комплексы NASAMS, беспилотники Phoenix Ghost и Switchblade. Также Киеву предоставят артиллерийские снаряды, оборудование для разминирования, 115 тактических автомобилей, системы связи и средства радиоэлектронной борьбы, сообщает «Радиоточка НСН».

