Венгрия выступила против выделения 20 миллиардов евро Украине

Венгрия не готова обсуждать предложение главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о выделении Украине 20 миллиардов евро в последующие четыре года. Такое заявление сделал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, слова которого приводит РИА Новости.

Маск призвал раскрыть данные о расходовании американской помощи Киеву

По его словам, «шокирующим» является то, что Европейский союз не задумывается о мирном урегулировании конфликта не только в краткосрочной перспективе, но и в течение нескольких лет.

Ранее, 19 июля, в Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты выделят Киеву новый пакет военной помощи на сумму 1,3 миллиарда долларов. Транш включает зенитно-ракетные комплексы NASAMS, беспилотники Phoenix Ghost и Switchblade. Также Киеву предоставят артиллерийские снаряды, оборудование для разминирования, 115 тактических автомобилей, системы связи и средства радиоэлектронной борьбы, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаВенгрия

Горячие новости

Все новости

партнеры