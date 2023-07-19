США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине

Транш включает зенитно-ракетные комплексы NASAMS, беспилотники Phoenix Ghost и Switchblade. Также Киеву предоставят артиллерийские снаряды, оборудование для разминирования, 115 тактических автомобилей, системы связи и средства радиоэлектронной борьбы.

Миллиардер Илон Маск ранее призвал рассекретить данные о расходовании американской помощи Украине. По его мнению, граждане США должны знать, как тратятся средства.

По информации Bloomberg, арсеналы западных стран истощились из-за поддержки Украины. Источники агентства отметили, что производители не успевают пополнять вооружениями опустевшие склады, передает «Радиоточка НСН».

