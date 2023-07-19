США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине
Соединенные Штаты выделяют Киеву новый пакет военной помощи на сумму $1,3 миллиарда, заявили в Пентагоне.
Транш включает зенитно-ракетные комплексы NASAMS, беспилотники Phoenix Ghost и Switchblade. Также Киеву предоставят артиллерийские снаряды, оборудование для разминирования, 115 тактических автомобилей, системы связи и средства радиоэлектронной борьбы.
Миллиардер Илон Маск ранее призвал рассекретить данные о расходовании американской помощи Украине. По его мнению, граждане США должны знать, как тратятся средства.
По информации Bloomberg, арсеналы западных стран истощились из-за поддержки Украины. Источники агентства отметили, что производители не успевают пополнять вооружениями опустевшие склады, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru