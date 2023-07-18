Маск призвал раскрыть данные о расходовании американской помощи Киеву

«Было бы хорошо, если бы общественность имела хоть какое-то представление о том, как расходуются средства», - написал предприниматель на своей странице в Twitter (заблокирован в РФ).

Таким образом миллиардер отреагировал на сообщения в СМИ о том, что США готовятся объявить о новом пакете военной помощи Киеву в размере $1,3 миллиарда.

По данным агентства Bloomberg, запасы оружия в странах Запада истощились из-за поддержки Украины. Отмечается, что производственных мощностей не хватает для восполнения арсеналов, передает «Радиоточка НСН».

