Маск призвал раскрыть данные о расходовании американской помощи Киеву
Бизнесмен Илок Маск призвал рассекретить информацию о том, как расходуется американская помощь Украине.
«Было бы хорошо, если бы общественность имела хоть какое-то представление о том, как расходуются средства», - написал предприниматель на своей странице в Twitter (заблокирован в РФ).
Таким образом миллиардер отреагировал на сообщения в СМИ о том, что США готовятся объявить о новом пакете военной помощи Киеву в размере $1,3 миллиарда.
По данным агентства Bloomberg, запасы оружия в странах Запада истощились из-за поддержки Украины. Отмечается, что производственных мощностей не хватает для восполнения арсеналов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru