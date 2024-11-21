Венгрия выступила против новых санкций ЕС против России и Белоруссии

Венгрия обеспокоена предложениями Еврокомиссии о введении новых ограничительных мер против России и Белоруссии, включая повышение импортных пошлин на аграрную продукцию, удобрения и энергоносители. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции после заседания Совета ЕС по внешней торговле в Брюсселе.

По словам Сийярто, подобные меры, затрагивающие удобрения, производимые с использованием природного газа, и энергоносители из России, являются экономическими санкциями. Он отметил, что такие инициативы могут нанести ущерб экономическим интересам ЕС, а их последствия не были всесторонне проанализированы, несмотря на уже действующие 14 пакетов санкций.