Венгрия выступила против новых санкций ЕС против России и Белоруссии

Венгрия обеспокоена предложениями Еврокомиссии о введении новых ограничительных мер против России и Белоруссии, включая повышение импортных пошлин на аграрную продукцию, удобрения и энергоносители. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции после заседания Совета ЕС по внешней торговле в Брюсселе.

По словам Сийярто, подобные меры, затрагивающие удобрения, производимые с использованием природного газа, и энергоносители из России, являются экономическими санкциями. Он отметил, что такие инициативы могут нанести ущерб экономическим интересам ЕС, а их последствия не были всесторонне проанализированы, несмотря на уже действующие 14 пакетов санкций.

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Министр подчеркнул, что Венгрия категорически против повышения пошлин на энергоносители, так как страна зависит от поставок российской нефти и газа. Он также указал, что санкции и ограничения не оправдали ожиданий и препятствовали экономическому развитию.

Сийярто заявил, что Венгрия готова наложить вето на предложения Еврокомиссии, если они будут противоречить национальным интересам. Он призвал к сохранению принципа единогласия в принятии решений по таким вопросам и к проведению тщательных проверок, чтобы учесть интересы всех стран ЕС, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: pixabay.com
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