Орбан призвал Евросоюз пересмотреть санкции против России
Евросоюзу следует пересмотреть санкции в отношении России, так как они провоцируют повышение цен на энергоносители и подрывают конкурентоспособность Европы, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом он заявил в эфире радиостанции Kossuth.
Политик напомнил, что ранее лидеры ЕС приняли Декларацию о конкурентоспособности, нацеленую в том числе на снижение цен на нефть, газ и электроэнергию.
«Цены на энергоносители должны быть снижены всеми доступными способами. Это означает, что санкции должны быть пересмотрены», — заявил Орбан, подчеркнув, что при действующих ограничениях цены не понизятся.
По словам венгерского премьера, европейская промышленность тратит на газ и электроэнергию в несколько раз больше, чем их конкуренты в США и Китае, что подрывает конкурентоспособность ЕС.
Между тем СМИ сообщили, что Евросоюз планирует согласовать очередной, 15-й пакет санкций в отношении России к 19 ноября, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru