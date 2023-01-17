Глава Еврокомиссии анонсировала десятый пакет антироссийских санкций

Десятый пакет антироссийских рестрикций Евросоюза призван перекрыть лазейки в предыдущих санкциях ЕС. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщил телеканал CNN.

Глава Еврокомиссии заявила о целях погрузить экономику России в рецессию на десятилетия

Также она отметила, что новые санкции коснутся юридических и физических лиц, помогающих России обходить ограничения.

Ранее Урсула фон дер Ляйен на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявила, что основная цель антироссийских санкций — погружение российской экономики в рецессию на десятилетия. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияСанкции ЕСЕврокомиссия
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