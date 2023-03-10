Премьер Венгрии призвал обдумать будущее взаимоотношений с Россией
Венгрии следует обдумать будущее взаимоотношений с Россией. Об этом заявил премьер-министр республики Виктор Орбан в ходе экономического форума в Будапеште.
Как отметил политик, восстановление взаимоотношений между Европой и РФ после окончания конфликта на Украине — «естественное» требование. Однако эта перспектива далека от реальности, пишет Газета.ру.
«Необходимо много думать о том, какую систему отношений мы можем установить и поддерживать с Россией в ближайшие 10–15 лет», — цитирует Орбана РИА Новости.
По словам политика, в интересах Венгрии сохранить как можно больше отношений с Россией, в частности, из-за энергетики. Однако никто не может спрогнозировать, удастся ли сделать это, пишет «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+12 496 / сут.
Умерли
396 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+12 536 / сут.
- Премьер Венгрии призвал обдумать будущее взаимоотношений с Россией
- В Бурятии в автоаварии со «скорой» погибли два человека
- Си Цзиньпин переизбран на третий срок
- Три человека госпитализированы после взрыва в жилом доме в Чите
- Маркетплейсы могут обязать контролировать продавцов и товары
- Раскрыты новые подробности о теракте на «Северных потоках»
- СМИ: Северная Корея провела учения, на которых присутствовал Ким Чен Ын
- Необходимо кормить народ: Вучич объяснил продажу оружия
- Дипломат РФ: СБ ООН после реформы должен насчитывать максимум 20 стран
- Протестующие в Тбилиси намерены вновь собраться утром 10 марта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru