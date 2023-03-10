Премьер Венгрии призвал обдумать будущее взаимоотношений с Россией

Как отметил политик, восстановление взаимоотношений между Европой и РФ после окончания конфликта на Украине — «естественное» требование. Однако эта перспектива далека от реальности, пишет Газета.ру.

«Необходимо много думать о том, какую систему отношений мы можем установить и поддерживать с Россией в ближайшие 10–15 лет», — цитирует Орбана РИА Новости.

По словам политика, в интересах Венгрии сохранить как можно больше отношений с Россией, в частности, из-за энергетики. Однако никто не может спрогнозировать, удастся ли сделать это, пишет «Свободная пресса».

