Парламент Венгрии перенес голосование о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

Голосование перенесено минимум на 2 недели. Самый ранний срок - 20 марта, следует из обновленного графика работы венгерского правительства.

Перенос голосования связан с тем, что среди европейских стран - членов НАТО Венгрия единственная не одобрила заявки на вступление в альянс Швеции и Финляндии. Расширению организации также противится Турция.

Странам Европы нужно создать военный союз без участия Соединенных Штатов, заявил ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, Евросоюзу необходимо учиться защищать себя без помощи извне.

Он уточнил, что правительство Венгрии не против расширения НАТО, но парламент имеет другую точку зрения, передает НСН.

