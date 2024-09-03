Венгрия сняла с повестки встречи постпредов ЕС использование активов РФ

Председательствующая сейчас в Евросоюзе Венгрия сняла с повестки заседания постоянных представителей стран-участниц ЕС вопрос об использовании доходов от замороженных активов России для помощи Украине. Соответствующие изменения внесены в документ, обнародованный в преддверии мероприятия.

Будапешт исполняет функции председателя ЕС с июня до конца текущего года согласно правилам ротации. Ряд других членов ЕС подвергают критике Венгрию за её независимую позицию по украинскому кризису, а также за поддержание контактов с Москвой.