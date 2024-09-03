Венгрия сняла с повестки встречи постпредов ЕС использование активов РФ
Председательствующая сейчас в Евросоюзе Венгрия сняла с повестки заседания постоянных представителей стран-участниц ЕС вопрос об использовании доходов от замороженных активов России для помощи Украине. Соответствующие изменения внесены в документ, обнародованный в преддверии мероприятия.
Будапешт исполняет функции председателя ЕС с июня до конца текущего года согласно правилам ротации. Ряд других членов ЕС подвергают критике Венгрию за её независимую позицию по украинскому кризису, а также за поддержание контактов с Москвой.
Еврокомиссия и некоторые государства ЕС бойкотируют неформальные заседания министров объединения, которые организует Будапешт.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», после начала Россией спецоперации на Украине ЕС и G7 приняли решение о заморозке почти 50% валютных резервов Москвы на 300 миллиардов евро. Свыше двух третей этой суммы находятся в ЕС на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Москва неоднократно заявляла, что воспринимает такие действия Запада как воровство.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru