В ЕК заявили, что Украина не получит напрямую доходы от активов России
Европейская комиссия (ЕК) выделила 1,5 млрд евро на закупки оружия для Киева в качестве первого транша из доходов от реинвестирования замороженных активов России. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X.
При этом напрямую Украина эти средства не получит. По словам Урсулы фон дер Ляйен, средства будут направлены в Европейский фонд мира на компенсации европейским странам за отправку оружия.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран Евросоюза сообщил, что Киев получит первый транш от доходов замороженных российских активов в начале августа. Боррель сообщил министрам, что первый транш в размере €1,4 млрд, ожидаемый в начале августа, уже находится в стадии подготовки, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Адвокат Жорин заявил, что Алсу может развестись без посещения суда
- Банк России поднял ключевую ставку до 18%
- Врач Проценко раскрыл пять методов борьбы со стрессом
- «Все-таки «Семь»»: BadComedian назвал лучший фильм с Кевином Спейси
- АТОР: Самым дешевым направлением для отдыха на море в августе является Анапа
- Роспотребнадзор: России не грозит эпидемия лихорадки Орпуш
- В ЕК заявили, что Украина не получит напрямую доходы от активов России
- Движение поездов во Франции нарушено из-за поджогов в день открытия Олимпиады
- Рособрнадзор начнет проверять компетентность педагогов школ с осени
- Apple вытеснили из топ-5 поставщиков смартфонов в Китай
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru