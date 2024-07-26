В ЕК заявили, что Украина не получит напрямую доходы от активов России

Европейская комиссия (ЕК) выделила 1,5 млрд евро на закупки оружия для Киева в качестве первого транша из доходов от реинвестирования замороженных активов России. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X.

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При этом напрямую Украина эти средства не получит. По словам Урсулы фон дер Ляйен, средства будут направлены в Европейский фонд мира на компенсации европейским странам за отправку оружия.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран Евросоюза сообщил, что Киев получит первый транш от доходов замороженных российских активов в начале августа. Боррель сообщил министрам, что первый транш в размере €1,4 млрд, ожидаемый в начале августа, уже находится в стадии подготовки, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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