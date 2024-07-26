В ЕК заявили, что Украина не получит напрямую доходы от активов России

При этом напрямую Украина эти средства не получит. По словам Урсулы фон дер Ляйен, средства будут направлены в Европейский фонд мира на компенсации европейским странам за отправку оружия.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран Евросоюза сообщил, что Киев получит первый транш от доходов замороженных российских активов в начале августа. Боррель сообщил министрам, что первый транш в размере €1,4 млрд, ожидаемый в начале августа, уже находится в стадии подготовки, передает «Радиоточка НСН».

