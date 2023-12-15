Венгрия снова заблокировала финансовую помощь Украине на 50 млрд евро

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своих соцсетях рассказал об итогах итогах «ночного заседания саммита Евросоюза».

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По его словам, Будапешт вновь заблокировал пакет помощи Украине в размере 50 млрд долларов.

«Мы вернемся к этому вопросу в следующем году после соответствующей подготовки», - написал политик.

Ранее Орбан назвал решение начать с Украиной переговоры о членстве в Евросоюзе «бессмысленным, иррациональным и неуместным», сообщает RT.

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