Венгрия снова заблокировала финансовую помощь Украине на 50 млрд евро
15 декабря 202307:21
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своих соцсетях рассказал об итогах итогах «ночного заседания саммита Евросоюза».
По его словам, Будапешт вновь заблокировал пакет помощи Украине в размере 50 млрд долларов.
«Мы вернемся к этому вопросу в следующем году после соответствующей подготовки», - написал политик.
Ранее Орбан назвал решение начать с Украиной переговоры о членстве в Евросоюзе «бессмысленным, иррациональным и неуместным», сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru