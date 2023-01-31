Венгрия считает Эрдогана достойным Нобелевской премии мира
Венгрия поддержала выдвижение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на Нобелевскую премию мира за выступления в качестве посредника в разрешении украинского кризиса. Позицию Будапешта озвучил министр иностранных дел Петер Сийярто. По его словам, усилия Анкары по посредничеству - единственно удачные на данный момент.
Глава МИД Венгрии напомнил, что, благодаря усилиям турецкого лидера возникла зерновая сделка. Об этом он заявил по итогам переговоров со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, который совершает официальный визит в Будапешт. Сегодня же глава дипломатии Турции проведет переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Эрдоган в середине января во время телефонной беседы с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о готовности Турции выступит в качестве посредника в урегулировании конфликта на Украине. Анкара также предлагает организовать гуманитарный коридор между для помощи детям, женщинам и раненым, пострадавшим от конфликта.
При этом, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», турецкий лидер выступает за скорейшее прекращение огня и решение проблемы мирными средствами.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru